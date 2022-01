F. Germain : "On découvre un caractère assez têtu de Sampaoli"

Florent Germain ra donné des indications sur la relation entre Jorge Sampaoli et Alvaro Gonzalez (32 ans). Il pense que seul l'Argentin voit un souci dans la présence de l'Espagnol.





"On découvre un caractère assez têtu de Sampaoli qui veut essayer d'imposer des recrues. Ça, j'ai envie de dire que c'est de bonne guerre parce que tous les coachs fonctionnent comme ça, ils se plaignent toujours de ne pas avoir assez de matériel et réclament des joueurs, c'est normal. Par contre, là on découvre par exemple un Sampaoli qui ne veut plus d'Alvaro d'un coup d'un seul, et qui va presque se braquer à cause de l'histoire que l'on raconte", a confié le journaliste de RMC.





"Longoria suit la ligne de son coach"

Alvaro Gonzalez ne paraît pourtant pas créer de problème : "J'ai sondé vraiment beaucoup de monde, que ce soit dans le vestiaire et dans le club. Et il n'y a que Sampaoli qui voit un problème en Alvaro. Parce qu'il est apprécié de ses coéquipiers, il est apprécié par les supporters, l'état d'esprit est top donc on est un peu décontenancé par ça. Sampaoli a cette capacité à tout à coup prendre une décision qui peut surprendre en interne. Mais Longoria, pour le moment, suit la ligne de son coach parce que l'OM est troisième de Ligue 1 et Sampaoli fait globalement du bon boulot", a-t-il poursuivi.



L'OM possède peut-être un défenseur axial en trop. Alvaro Gonzalez en fait peut-être simplement les frais, car il est le dernier dans la hiérarchie.