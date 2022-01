Vézirian : "Je ne suis plus à l'antenne à cause de mon enquête"

Thibaud Vézirian a expliqué avoir été écarté de l'antenne de la chaine L'Equipe. Il a aussi assuré toujours détenir des preuves de ce qu'il avance, concernant la vente de l'OM.





"On m'a causé quand même du tort. Cela faisait 14 ans que je travaillais sur des quotidiennes en télé. Cette année, pour la première fois, je n'y suis pas, c'est certainement ma faute mais aussi la faute à des pressions que mes clients employeurs ont subies. Je ne suis plus à l'antenne à cause de mon enquête. On me l'a dit très clairement dans le sens où j'ai pu être le fauteur de troubles parce que je ne correspondais pas au timing qui était la volonté de cession de cette entreprise", a-t-il expliqué lors d'une apparition dans OL Play.



[url=]"L'avenir me donnera raison sans problème"[/url]

Et de poursuivre : "Pourtant, j'ai reçu aussi des menaces de mort sur les réseaux notamment. Des choses assez dures. Heureusement, j'ai mon bouclier et j'ai accepté de me taire sur La Chaine L'Équipe parce que L'Équipe a des relations avec le club et que ça mettait à mal ces relations. C'était normal de faire reculer ma petite personne face à ces deux entités. Par contre, je ne peux pas dire que j'ai menti, parce que c'est toujours les confirmations que j'ai. Tout ce qui se met en place me donnera raison. J'écrirai un livre sur cette aventure tellement c'était fou. L'avenir me donnera raison sans problème."



Thibaud Vézirian affirme depuis plus d'un an que l'OM a été cédé par Frank McCourt. Il a encore récemment indiqué que l'officialisation pouvait arriver tous les jours. Sa thèse est bien sûr mise à mal...