Vers un départ d'Alvaro ? Sampaoli a répondu

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a commenté la situation d'Alvaro Gonzalez (32 ans), lequel serait poussé vers la sortie. Il assure compter sur lui.





"Je compte sur tous les joueurs qui sont ici. Alvaro Gonzalez est un joueur du club. Il est à l'entraînement. Comme tout entraîneur, on veut faire la meilleure équipe pour gagner. Les entraîneurs doivent faire un choix. Le seul problème que j'ai dans le football, c'est gagner. Bien sûr, mes décisions peuvent satisfaire ou déplaire. Mais depuis le début de ma carrière, mon seul souci est de gagner", a confié le technicien marseillais en conférence de presse.



Alvaro Gonzalez n'a disputé que 6 matchs de Ligue 1, cette saison, dont 5 comme titulaire. Il n'a plus défendu la tunique de l'OM depuis le 4 décembre, lors de la défaite face à Brest (1-2). Il a paru poussé vers la sortie, ces dernières semaines, et Valence semble s'intéresser de près à sa situation. Il pourrait donc quitter le club, dans les prochains jours, s'il parvient à s'entendre avec le club espagnol.