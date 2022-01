Pape Gueye suspendu par la FIFA

Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal, a révélé que Pape Gueye (22 ans) avait été suspendu par la FIFA. La décision serait liée au transfert de Watford à l'OM, en 2019.





Après le match disputé contre la Guinée (0-0), le technicien a révélé que le joueur de l'OM n'avait pu participer en raison d'une décision de la FIFA : "Pape Gueye a eu un problème administratif juste avant le coup d'envoi du match. Cinq minutes avant, nous avons été avertis que la FIFA l'a suspendu pour un transfert entre son club Marseille et Watford. Son avocat nous a informés ce matin vers 11 heures, mais juste avant la rencontre, nous avons eu la confirmation. C'est pour cela que nous l'avons enlevé sur la feuille de match", a-t-il déclaré aux journalistes.



Pour rappel, le club anglais avait saisi la FIFA, suite à sa signature dans le club phocéen. Il considérait en effet que le joueur s'était d'abord engagé avec lui et les négociations entre les deux clubs avaient échoué. Il a donc fallu plus de deux ans à la FIFA pour se réveiller...