Sampaoli n'exclut pas un changement de système, avec Bakambu

Jorge Sampaoli se réjouit de pouvoir s'appuyer sur un nouvel attaquant, avec Cédric Bakambu (30 ans). Il pourrait changer de système pour faciliter son intégration dans l'équipe.





"Bakambu sait bien exploiter les espaces. Il est rapide. Je l'ai vu jouer à différents endroits, généralement avec un autre attaquant, mais aussi à gauche. Ses caractéristiques nous donneront plus d'options pour marquer", a-t-il déclaré face aux médias, ce vendredi. Il pourrait faire des modifications pour faciliter sa complémentarité avec les autres joueurs : "Un changement de système tactique dépendra de la compatibilité des attaquants. Il faut qu'il y ait un bon feeling entre eux. Avec deux pointes, ils peuvent se neutraliser, ça peut être négatif s'il n'y a pas de connexion, s'ils jouent les mêmes ballons. On verra s'il y a cette possibilité de deux pointes, ou un ailier et l'autre attaquant. Cela dépend surtout d'eux, plus que de moi." Il espère enfin pouvoir très vite le faire jouer : "L'intégration de Bakambu dans l'équipe dépendra de sa forme physique. J'espère que ça prendra le moins de temps possible."



Le dernier match de Cédric Bakambu remonte au 15 août 2021. Il lui faudra certainement un peu de temps avant de démarrer une rencontre.