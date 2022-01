Bakambu : "J'arrive en toute modestie"

Cédric Bakambu (30 ans) s'est exprimé pour la première fois devant la presse marseillaise, ce vendredi. Il a souligné l'importance tenue par Pablo Longoria dans son choix et évoqué son état de forme.





En conférence de presse, le nouvel attaquant de l'OM a expliqué pourquoi il avait choisi le club olympien : "Pourquoi Marseille? Je sais ce que représente Marseille, ici en France, mais aussi en Afrique, car je suis Congolais. Le discours du président m'a plu, on se connaissait depuis pas mal d'années déjà." Il se rappelle avoir joué au Vélodrome, mais paraît tout de même impressionné : "J'ai joué un match ici avec Sochaux. C'est très impressionnant. Les supporters, le stade... Rien qu'en entrant dans le stade, t'as de grands yeux... Et pourtant, il était vide."





"Je suis là pour aider le collectif"

L'ancien joueur de Villarreal s'est également exprimé sur sa forme. Il assure avoir travaillé, mais a conscience du palier entre le championnat chinois et la L1 : "Mon état de forme? Je suis un joueur de foot professionnel, je me suis entretenu, j'ai gardé la forme, j'ai un très beau staff qui s'occupe de moi aujourd'hui. (...) C'est normal d'avoir des doutes, personne ne fait l'unanimité. J'ai confiance en moi, je sais ce que je vaux. La Ligue 1 est très difficile, c'est le très haut niveau. C'est un championnat respecté en dehors de la France. Aujourd'hui, j'y suis."



Il a également évoqué son passé parisien : "Tout le monde sait que je suis né à Vitry-sur-Seine, aujourd'hui je suis joueur de l'OM, je suis content. La pression ? Ça m'a suivi toute ma carrière, ça me fait avancer. Je suis fier de porter mes nouvelles couleurs." Il ne pense enfin pas chiper la place à Arek Milik : "Je suis là pour aider le collectif. J'arrive en toute modestie, je ne suis pas prétentieux. On verra. Durant toute ma carrière, j'ai fait avec, j'ai joué avec de grands attaquants. J'espère qu'on arrivera à faire quelque chose."



Jorge Sampaoli n'a pour l'instant pas précisé s'il ferait partie du groupe pour la réception du LOSC, prévue dimanche.