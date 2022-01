Longoria : "On avait besoin d'un attaquant de plus"

Face à la presse, Pablo Longoria a présenté la nouvelle recrue de l'OM, Crédic Bakambu (30 ans). Il a également indiqué qu'Arek Milik (27 ans) ne partirait pas, cet hiver.





"Nous sommes très contents de présenter notre première recrue du mercato d'hiver. C'est un joueur avec la capacité démontrée, en France, en Espagne et en Chine, de jouer à plusieurs positions offensives. Il nous donne des possibilités en attaque. On a répété qu'on avait besoin d'un attaquant en plus", a notamment lancé l'Espagnol, en conférence de presse, pour présenter l'international congolais. Sa venue n'implique pas un départ d'Arek Milik ou Bamba Dieng : "Un départ de Milik ou Dieng ? Absolument pas ! On disait qu'on avait besoin de ce type de profil offensif. Bakambu a joué comme ailier, en second attaquant, comme premier attaquant... C'est un profil qui offre beaucoup de solutions individuelles. Dans le marché actuel, c'est difficile à trouver. C'est de plus en plus rare."





"Je pense qu'il y aura des mouvements la semaine prochaine"

Le président de l'OM a également donné son sentiment sur le mercato européen dans son ensemble : "Ça a radicalement changé. Ça commence à s'activer en Angleterre, mais plutôt à l'intérieur, avec Digne, Wood... On voit un mercato allemand, français et espagnol que ça n'a pas encore bien démarré. Je pense qu'il y aura des mouvements la semaine prochaine, mais les clubs cherchent à se protéger économiquement."



Les dirigeants marseillais paraissent vouloir rééquilibrer l'effectif à disposition de Jorge Sampaoli. Le départ de Dario Benedetto n'avait pas été compensé, l'été dernier.