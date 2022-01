Tanzi : "C'est très compliqué pour l'OM de venir recruter en région parisienne"

Beaucoup de choses ont changé au centre de formation de l'OM, selon Loïc Tanzi. Recruter de jeunes Parisiens reste néanmoins compliqué.





"C'est important, aujourd'hui l'Olympique de Marseille met de l'argent dans le centre de formation pour faire venir des top talents", a expliqué le journaliste sur RMC Sport. Et d'ajouter à l'adresse de Nasser Larguet : "A l'OM, vous avez complètement changé le mode de fonctionnement du recrutement." Il a pense malgré tout qu'il est compliqué pour les Marseillais de convaincre les Parisiens de venir : "L'OM était plutôt focalisé sur un, deux ou trois clubs en région parisienne, et prenait uniquement les meilleurs de ces trois clubs. Aujourd'hui, vous avez ouvert le spectre de recrutement en région parisienne. Mais c'est très compliqué pour l'OM de venir recruter en région parisienne parce qu'il y a forcément la rivalité entre l'OM et le PSG. Pour un Parisien, entrer dans un vestiaire marseillais, c'est quand même plus compliqué. C'est aussi compliqué pour un Parisien d'arriver dans un vestiaire lyonnais."



Le travail opéré au centre de formation devrait bientôt porter ses fruits.