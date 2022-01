Bazdarevic : "Bakambu est capable de s'imposer"

Mecha Bazdarevic a connu Cédric Bakambu (30 ans) à Sochaux, à ces débuts. Comme Francis Gillot, il le pense taillé pour l'OM.





"Tout le monde n'était pas d'accord sur son niveau. Il était joyeux,souriant, disponible et travailleur. Il méritait qu'on fasse attention à lui et n'hésitait pas à montrer son caractère. Il a continué à progresser après mon départ", s'est souvenu le technicien bosnien, interrogé par La Provence. Il l'imagine bien faire de belles choses à Marseille : "Il ne se pose pas trop de questions, il est toujours à fond. Avec son expérience, il est capable de s'imposer et de faire de très belles choses avec l'OM."



Mecha Bazdarevic était entraîneur du FC Sochaux en 2011-2012, saison durant laquelle le joueur a marqué 3 buts (ses premiers en Ligue 1) en 23 apparitions.