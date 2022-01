Gillot : "Bakambu faisait tout à fond"

Francis Gillot a connu Cédric Bakambu (30 ans) à ses débuts, à Sochaux. Il se rappelle d'un joueur très travailleur.





Dans les colonnes de La Provence, l'ancien coach sochalien s'est remémoré sa collaboration avec le nouvel attaquant de l'OM. "J'ai gardé l'image d'un mec qui bossait, qui mettait beaucoup d'énergie et d'envie dans tout ce qu'il faisait. Il n'était pas fainéant, faisait tout à fond, avait envie d'y arriver. À l'époque, il devait encore beaucoup travailler devant le but. Pour un entraîneur, c'est une mine d'or." Il ne pense d'ailleurs pas que le championnat chinois soit si facile : "Partout où il est passé, il a marqué. Cette régularité prouve sa valeur dans un championnat qui n'est pas mauvais, décrypte Gillot. À Shanghai, j'ai eu sous mes ordres Demba Ba et Tim Cahill. Le premier s'entraînait dur sinon il ne marquait pas ; le second a attendu six mois pour mettre son premier but ! J'ai été étonné qu'il parte là-bas bas aussi jeune et qu'il y reste aussi longtemps. Moi, je voulais revenir au bout de six mois !", a-t-il ajouté. Il est optimiste quant à son aventure à Marseille : "C'est un bon coup, il a tout ce qu'il faut pour réussir à l'OM. Et il va réussir."





Cédric Bakambu a porté les couleurs de Beijing Guoan entre 2018 et 2021, pour un total de 58 buts et 21 passes décisives en 87 apparitions, toutes compétitions confondues. Il affiche également 13 buts en 38 sélections avec le Congo.