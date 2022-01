Mercato : la Roma ne lâche pas Kamara

L'AS Rome ferait encore le forcing pour s'attacher les services de Boubacar Kamara (22 ans). Elle souhaiterait le recruter dès ce mois de janvier.





D'après les informations rapportées par Metro, le club romain travaille pour recruter le milieu défensif de l'OM, ce mercato. Il serait déterminé à vite trouver un accord avec Pablo Longoria, de façon à voir le joueur intégrer l'effectif de Jose Mourinho ces prochains jours. Pour autant, il devrait lui être encore plus difficile de convaincre le footballeur de rejoindre la Serie A, voire de lui proposer un salaire qui lui convient.



D'après les dernières nouvelles venues d'Angleterre, le natif de Marseille attend un salaire XXL et n'envisage pas de quitter l'OM cet hiver. Il souhaiterait plutôt rester en position de force pour négocier les émoluments les plus élevés possibles, en vue de l'été prochain. Certains médias affirment qu'il réclame 9,4 millions d'euros par an à sa future équipe. Une rémunération qui n'est pas dans les cordes des dirigeants olympiens, et certainement pas non plus dans celles des Romains.



En fin de contrat en juin, Boubacar Kamara a jusque-là joué 146 matchs avec l'OM. Il aurait prévu de rencontrer ses dirigeants, dans les prochains jours.