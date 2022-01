Larguet adore travailler avec Sampaoli

Nasser Larguet est satisfait par sa collaboration avec Jorge Sampaoli et son staff. Les relations paraissent excellentes entre le centre de formation et l'équipe professionnelle.





Avant que quelques journalistes n'en viennent à lui prêter de supposées tensions avec l'Argentin pour étoffer leurs articles, Nasser Larguet a confié tout le bonheur qu'il avait à travailler avec le staff de l'équipe professionnelle : "Les relations avec Jorge Sampaoli et son staff sont vraiment très très bonnes. La preuve, il nous permet d'envoyer très régulièrement des jeunes du centre de formation. Cela leur permet de voir un petit peu ce qu'est le monde professionnel en termes techniques, en termes tactiques, en termes physiques, en termes de rythme et en termes d'engagement. C'est quelque chose de réel. Pratiquement toute la semaine, il nous demande entre trois et dix joueurs pour venir à l'entraînement des professionnels. Après pour le choix... On a un relais qui est très intéressant pour nous c'est Pancho Abardonado. Il est adjoint des professionnels et a fait toute sa carrière de formateur à l'Olympique de Marseille. Il y a vraiment de très bonnes relations. Quand ils nous demandent des joueurs on leur donne notre avis", a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.



Pour l'instant, peu de minots ont eu la chance d'apparaître dans l'équipe première. Cela pourrait changer, ces prochains mois.