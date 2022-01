Mokolo explique ce que peut apporter Bakambu

Elton Mokolo a donné son sentiment sur l'arrivée de Cédric Bakambu (30 ans) à l'OM. Il est convaincu que les dirigeants marseillais ne se sont pas trompés avec lui.





"Cela peut correspondre à partir du moment où Marseille a un déficit de profondeur et de verticalité. Marseille tarde à amener du monde dans le camp adverse. Bakambu, on sait qu'il est généreux dans l'effort et qu'il est épanoui quand il attaque l'espace. Cela peut aider Marseille pour avoir des contre-attaques. Marseille a une maitrise et un tempo plus lent parce qu'on n'a pas de menaces intimidantes. Under est surutilisé. Milik ne peut pas attaquer la profondeur alors que Bakambu si. Mais il faudra qu'il soit efficace dans un premier temps", a estimé le consultant sur Winamax FC.



Cédric Bakambu devra certainement d'abord retrouver le rythme de la Ligue 1, alors que le championnat chinois n'est certainement pas aussi compétitif. Pour rappel, l'international congolais a tout de même inscrit 45 buts et donné 19 passes décisives en 66 apparitions, ces dernières années. Il s'est engagé avec l'OM jusqu'en juin 2024 et devrait très vite apparaître sur les feuilles de match, alors que Bamba Dieng est à la CAN.