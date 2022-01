Evra se remémore son coup de pied contre un "supporter" de l'OM

Patrice Evra s'est remémoré son altercation avec des fans marseillais, en marge du match Guimaraes-OM, en 2017. Il avait quitté le club marseillais dans la foulée.





Recruté par le trio Eyraud-Zubizarreta-Garcia, Patrice Evra n'a pas laissé de grands souvenirs lors de son passage sous le maillot olympien. Il a en revanche dérapé, avant un match de Ligue Europa disputé contre Guimarães. Il s'est remémoré cet incident qui a conduit à son départ, sur RMC : "J'ai dit à mon fils qu'il ne faut pas faire de geste violent. Marseille fut un moment incroyable dans ma carrière. J'adore ce club et je continuerai à aimer ce club. Ce supporter n'est pas un supporter ni un ultra de l'OM. J'ai connu le racisme à l'âge de 17 ans, je suis costaud. Mais il m'a dit qu'il allait égorger mes enfants. Je suis un être humain, je ne suis pas un robot. J'ai le sang chaud. Quand on me provoque...il a pris. J'ai encore des poils de sa barbe sur ma paire de crampons, elle est dans un musée."



Dans TPMP, l'ancien défenseur a ensuite révélé avoir apprécié le comportement des dirigeants de l'OM : "Je voudrais remercier l'OM ils ont résilié mon contrat à l'amiable et m'ont payé jusqu'à ce que je trouve un autre club. Ils ont été très très classe !", a-t-il confié.



Patrice Evra n'a finalement joué que 12 rencontres sous la tunique de l'OM. Il a ensuite évolué à West Ham (5 matchs), puis au Brentham FC (1 match).