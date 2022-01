Mercato : Sampaoli rêve de Tagliafico, mais...

Jorge Sampaoli ferait de Nicolas Tagliafico (29 ans) sa grande priorité pour la succession de Jordan Amavi (27 ans). L'OM ne disposerait toutefois pas des moyens pour payer un transfert sec.





Selon les informations publiées par RMC Sport, le technicien phocéen a un choix "coup de coeur", pour compenser le prêt du Toulonnais à Nice. Et il se nommerait Nicolas Tagliafico. Le coach le connaît bien, étant donné qu'il l'a eu sous ses ordres avec l'Albiceleste. Il était notamment dans son groupe durant la coupe du Monde 2018. L'équation de son dossier serait toutefois très compliquée à résoudre pour les dirigeants olympiens. L'OM, qui aurait fait une approche, n'aurait pas les moyens de proposer autre chose qu'un prêt avec option d'achat. Et plusieurs clubs anglais s'intéresseraient au natif de Rafael Calzada.



Nicolas Tagliafico compte 36 sélections avec l'Argentine et joue avec l'Ajax Amsterdam depuis janvier 2018. Il avait alors été recruté pour 4 millions d'euros. Il peut bien sûr évoluer à gauche, mais aussi dans l'axe. Il dispose d'une excellente qualité de passes et de centres et d'une bonne capacité de concentration. Il prend en revanche pas mal de cartons (93 jaunes et 8 rouges en 419 matchs, depuis le début de sa carrière). Il n'a disputé que 13 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison, et bénéficie bien d'un bon de sortie.