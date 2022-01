Mercato : Bakambu à l'OM, c'est imminent

Un accord de principe aurait été trouvé avec Cédric Bakambu (30 ans). Sa visite médicale et sa signature à l'OM seraient imminentes.





Selon RMC Sport, les dirigeants marseillais sont parvenus à s'entendre avec l'international congolais. Il devrait passer sa visite médicale dans les prochaines heures et parapher un contrat portant sur deux ans et demi. Certaines rumeurs ont rapporté la possibilité d'un salaire de 3 millions d'euros par an. Il en percevait 18 millions, en Chine. Il patientait jusque-là dans la banlieue parisienne et serait attendu rapidement à Marseille.



Le média précise que le départ de Jordan Amavi a permis à l'OM de disposer d'une marge de manoeuvre salariale pour le recruter. Il indique aussi que d'autres arrivées pourraient bientôt être annoncées, et en particulier celle de Sead Kolasinac (Arsenal). Dario Benedetto devrait quant à lui bien retourner à Boca Juniors.



Depuis 2018, Cédric Bakambu a inscrit 58 buts en 87 apparitions en Chine. Il a aussi délivré 21 passes décisives. Sa position préférée est dans l'axe, mais il est également capable d'évoluer sur le côté gauche.