Mercato : la blessure de Badiashile pourrait relancer le dossier Caleta-Car

Newcastle et les Wolves paraissaient vouloir recruter Benoît Badiashile (20 ans), cet hiver. Or le Monégasque s'est blessé. Duje Caleta-Car (25 ans) figurerait aussi sur leurs tablettes...





Ces derniers jours, la presse anglaise a associé le défenseur de Monaco à Newcastle et à Wolverhampton. Duje Caleta-Car paraissait constituer pour eux une solution alternative. Or le Monégasque a connu une rechute musculaire qui devrait l'éloigner des terrains durant au moins six semaines. Cela aurait refroidi les deux clubs, qui pourraient donc activer la piste de l'international croate.



L'OM avait tenté de transférer son joueur, en fin de mercato estival. Pour autant, il avait refusé de partir et est parvenu à revenir dans l'équipe de Jorge Sampaoli, dans les mois qui ont suivi. Il constitue aujourd'hui l'un de ses titulaires en défense. Il n'est pas évident que les dirigeants olympiens valident l'idée d'un départ, au risque de briser la dynamique du moment. D'autant plus qu'Alvaro Gonzalez paraît déjà être poussé vers la sortie. Il y a quelques jours, La Provence affirmait que toutes les options étaient ouvertes, concernant le natif de Sibenik.



Duje Caleta-Car a pris part à 13 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison. Son contrat court jusqu'en juin 2023 : s'il ne part pas, il faudra donc bientôt penser à le renouveler...