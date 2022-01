Alvaro et Sampaoli proches de la rupture ?

Le quotidien L'Équipe affirme que les relations entre Jorge Sampaoli et Alvaro Gonzalez (32 ans) sont très dégradées. Le média se concentre comme à son habitude sur les éléments qui pourraient causer des problèmes dans le vestiaire de l'OM.





Dans son édition du jour, L'Équipe fait le point sur la situation d'Alvaro Gonzalez. Il rappelle que le joueur a prolongé son contrat jusqu'en juin 2024, l'été dernier, mais indique aussi que ses relations avec Jorge Sampaoli se sont dégradées au fil des mois. Une explication aurait récemment eu lieu et le climat se serait considérablement alourdi. L'Argentin ne voudrait plus de l'Espagnol dans son effectif. Il figurerait ainsi à la dernière place de la hiérarchie des défenseurs centraux.



Le média (qui en sait décidément beaucoup...) ajoute que le coach de l'OM craint que l'état d'esprit actuel du joueur ne contamine certains membres du vestiaire, tels que Leonardo Balerdi, Konrad De La Fuente, ou encore Luis Henrique, qu'il a pris sous son aile. Alvaro serait quant à lui très touché par le fait d'être poussé vers la sortie, alors qu'il se sent très attaché au club phocéen. Il suspecterait ses dirigeants d'avoir fait fuiter des pistes pour l'amener à partir. Bref, un superbe article bien négatif, avec immersion dans la tête des acteurs, rédigé par Vincent Garcia, avec la collaboration de Mathieu Grégoire.



Dans ce papier, les journalistes détaillent tour à tour les pensées de Jorge Sampaoli, des dirigeants et d'Alvaro Gonzalez. On en oublierait presque que l'OM est 3e du classement de Ligue 1, et que cela suppose que l'ambiance du vestiaire n'est pas si mauvaise.