Nice ne prendrait en charge que 40 % du salaire d'Amavi

L'OGC Nice n'assumerait que 40 % du salaire de Jordan Amavi (27 ans). Soit environ 100 000 euros, sur les 250 000 que représente son salaire brut.





Le latéral gauche était en fin d'engagement en juin dernier. Il était en position de force pour négocier une rémunération importante, ce qu'il est parvenu à faire. Dans son édition du jour, L'Équipe affirme que son contrat prévoit désormais des émoluments correspondant à 250 000 euros par mois, assortis "de copieuses primes annuelles", dont "une dite de loyauté". Il n'a malgré tout pas été utilisé par Jorge Sampaoli, en première partie de saison, et tentera de se relancer avec Nice, ces prochains mois.



Selon Mathieu Grégoire et Vincent Garcia, le club des Aiglons, qui a obtenu son prêt avec une option d'achat de 5 millions d'euros, prend seulement en charge 40 % de son salaire, soit environ 100 000 euros. Pablo Longoria compose avec la surveillance serrée de la DNCG et "fait l'équilibriste", afin de libérer de la place dans sa masse salariale. Son travail pourrait permettre les recrutements de Cédric Bakambu (libre) et de Sead Kolasinac (Arsenal), ces prochains jours.