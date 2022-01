Mercato : l'OM aurait accepté une offre pour Benedetto

L'OM aurait accepté une offre de Boca Juniors pour Dario Benedetto (31 ans). Elle serait liée à un transfert sec dont le montant n'a pour l'instant pas été révélé.





Selon les informations rapportées par le journaliste German Garcia Grova, l'OM a accepté de vendre l'attaquant à son ancien club, Boca Juniors. Il s'agirait donc d'un transfert sec et un accord aurait aussi été trouvé avec le joueur. Il ne resterait que quelques détails à régler avant que son retour ne soit officialisé dans le club de Buenos Aires. TyC Sport précise que le montant du deal atteint 4 millions d'euros et que le joueur va signer un contrat portant sur deux ans.



Pour rappel, l'OM avait déboursé 14 millions d'euros pour s'attacher ses services, lors de l'été 2019. Il n'a toutefois marqué que 17 buts en 71 rencontres, toutes compétitions confondues. Il avait été prêté à Elche, en début de saison, sans vraiment plus de réussite (2 buts en 16 apparitions).



Dario Benedetto n'a cessé de répéter son affection pour Boca Juniors, ces dernières saisons. A noter qu'il a essentiellement joué dans un stade Orange Vélodrome à huis clos en raison de la Covid-19.