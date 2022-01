Rovera : "Sampaoli a beaucoup de pouvoir à l'OM"

Simone Rovera a évoqué le recrutement hivernal olympien. Il pense que Jorge Sampaoli reste le principal décisionnaire du mercato marseillais.





Au micro de RMC Sport, le journaliste italien s'est exprimé sur les possibles arrivées du mois de janvier : "Tu vois que Sampaoli a beaucoup, beaucoup de pouvoir à l'OM. Quand il parlait de quatre-cinq recrues, j'avais cherché à comprendre si c'étaient des mots qui agaçaient un peu les dirigeants de l'OM, parce que quand même, il demandait beaucoup pour un mois de janvier, mais non : "Le coach a raison, il faut aller dans sa direction. S'il veut Bakambu, il a Bakambu. Et il ferait jouer Bakambu pour moi. Si le joueur est apte, si le fait qu'il ne joue pas depuis août n'est pas un problème... On a vu des joueurs revenir de Chine et être en forme rapidement et de façon surprenante. Guillaume Hoarau ? Il n'est resté qu'un an et c'était au début du championnat chinois, quand tous les grands joueurs allaient là-bas. Le championnat avait une valeur plus importante. Celui de ses dernières années est moins important, même s'il y a encore de très bons joueurs", a-t-il déclaré.



Pour rappel, Sead Kolasinac paraît également être en négociation avec l'OM.