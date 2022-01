Stades L1 : les jauges rapidement supprimées ?

Il est peu probable que le système de jauges proportionnelles soit adopté, ces prochains jours, en remplacement des jauges fixes. Pour autant, le gouvernement voudrait très vite supprimer ces dernières, si l'épidémie décélère.





Dans son édition du jour, L'Équipe fait le point sur le dossier de la jauge maximale fixée par le gouvernement. Elle est pour l'instant de 5 000 spectateurs dans toutes les enceintes, mais le sénat a adopté un amendement, hier, pouvant permettre aux clubs de Ligue 1 d'accueillir, en plus des 5 000 spectateurs, l'équivalent en personnes de 50 % des places restantes. Pour autant, le média précise qu'il ne s'agit pas d'une avancée décisive : "L'amendement fera la navette avec l'Assemblée, et dans un cas semblable, le ministre de la Santé Olivier Véran s'était déjà opposé à un aménagement des jauges dans les stades de football et de rugby."



Le quotidien indique par ailleurs qu'Emmanuel Macron est "enclin selon son entourage à supprimer les systèmes de jauge le plus rapidement possible à partir du moment où l'épidémie diminuera, pour rester cohérent avec la contrainte des vaccinations et des masques imposée aux spectateurs". La situation pourrait donc rapidement évoluer, bien que le président de la République ne soit pas favorable "à une jauge proportionnelle avant de sortir de la phase aigüe du variant Omicron, et avant que les formes sévères du variant Delta diminuent".



En attendant de possibles changements, seuls 5 000 supporters devraient pouvoir assister au match OM-Lille, dimanche.