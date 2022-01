Mercato : Bakambu à l'OM, ça brûle

Cédric Bakambu (30 ans) devrait bien s'engager avec l'OM, dans les prochaines heures. Il aurait recalé le FC Séville pour rejoindre le club phocéen.





D'après les éléments obtenus par L'Équipe, l'attaquant s'est entendu avec les dirigeants marseillais, en vue d'un prochain contrat. Il pourrait toucher "un salaire très confortable", dans le sud de la France. Il restera néanmoins très éloigné de ce qu'il percevait en Chine (18 millions d'euros par an). Il aurait par ailleurs dit non au FC Séville, lequel ne lui proposait qu'une pige de six mois.



Jorge Sampaoli et Pablo Longoria sont "convaincus qu'il pourra apporter un peu de puissance et d'efficacité", sur le front de l'attaquant olympienne. Il constituerait une alternative supplémentaire, alors que l'effectif avait été affaibli par le départ de Dario Benedetto, durant le mercato estival. L'Argentin est d'ailleurs en passe de casser son prêt avec Elche pour s'en retourner à Boca Juniors.



Cédric Bakambu a inscrit 58 buts en 87 apparitions, dans le championnat chinois, ces dernières saisons. Il lui faudra certainement du temps pour se réadapter au niveau de la Ligue 1.