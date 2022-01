Juventus : Aké sera bientôt prêté

Marley Aké (21 ans) pourrait bientôt être prêté à un club français. Il souhaite évoluer à un niveau supérieur que celui de la réserve turinoise.





Transféré à la Juventus il y a un an, l'attaquant poursuit son apprentissage. Selon Foot Mercato, il travaille beaucoup tactiquement et physiquement : "Il joue avec les U23 ça se passe bien dans l'ensemble. À Turin travaille beaucoup physiquement et il se sent totalement différent. Il a progressé un peu partout et il pèse 3 kg de plus en moins d'un an. Physiquement ce n'est plus le même", a expliqué l'un de ses proches au média. Il pourrait néanmoins partir, dans les prochaines semaines : "Il est temps pour lui d'aller s'aguerrir loin de Turin pour gagner du temps de jeu et de l'expérience. Il y a quelques clubs de Ligue 1 qui sont venus aux nouvelles, mais la priorité est qu'il joue. On va privilégié le temps de jeu c'est évident. Alors, pourquoi pas tenter le coup en Ligue 2, il y a déjà quelques courtisans. La Belgique où les Pays-Bas peuvent aussi être une option", a ajouté la personne de son entourage.



Marley Aké dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2025. Il a marqué 4 buts et donné 4 passes décisives en Serie C, cette saison.