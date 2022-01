Les supporters bordelais ne digèrent pas

Les Ultramarines ont publié un communiqué évoquant notamment la défaite subie par leur équipe face à l'OM (0-1), vendredi.





Le groupe de supporters bordelais a posté un communiqué sur les réseaux sociaux. Il se plaint à nouveau du contexte dans lequel s'est tenue la rencontre Bordeaux-Marseille : "Nous le redoutions depuis des années, c'est malheureusement arrivé le 7 janvier dernier. Notre éternel rival marseillais est venu s'imposer en terre girondine. L'histoire retiendra donc qu'il aura fallu attendre une pandémie mondiale, une équipe bordelaise totalement décimée, la scandaleuse complicité de la Ligue de football professionnelle (sic) - qui maintient le match de manière éhontée, et un huis clos pour que Marseille s'impose dans notre stade. Et encore, par la plus petite des marges, sur une bévue personnelle, et au terme d'une parodie de football. Un simulacre pathétique qui ne fait honneur ni au football ni au mouvement ultra : finalement, nous aurions préféré une défaite à la loyale, au cours d'un match électrique dans un stade survolté. Mais il est de bonne guère (sic) que nos ennemis historiques se gargarisent d'une bouffonnerie à laquelle ils n'ont même pas pu assister, notre fierté, elle, est intacte. Nos 44 années de règne - parfois à l'arraché, mais toujours à la loyale - ont marqué l'histoire du football français et nourriront pendant longtemps la légende du club", indique notamment leur message.



Difficile de ne pas percevoir la rage qui transparaît derrière un tel communiqué. Pour rappel, l'OM était également diminué lors du face-à-face : Bamba Dieng, Steve Mandanda, Arek Milik, Alvaro Gonzalez, Pape Gueye, Valentin Rongier et Gerson n'étaient pas présents... L'histoire retiendra la victoire et certainement pas les tentatives des Bordelais pour se soustraire à un revers qu'ils sentaient venir depuis longtemps.