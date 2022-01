Mercato : Ménès conseille Ajorque à l'OM

Pierre Ménès pense que l'OM devrait se pencher sur le dossier de Ludovic Ajorque (27 ans), qu'il pense sous côté. Il considère que plusieurs Strasbourgeois méritent qu'on s'intéresse à leur situation.





Sur son site internet, le journaliste a évoqué le cas de l'attaquant strasbourgeois, qu'il pense taillé pour un club plus renommé que le RCSA : "Ajorque, très franchement, il n'y a pas un club plus huppé que Strasbourg qui va dire un jour “tiens je poserais bien 15 millions sur Ajorque”. Il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment les clubs français travaillent. Même chose. À Strasbourg, l'année dernière il y avait un joueur qui s'appelait Mohamed Simakan. Il a signé pour 14 millions au RB Leipzig. C'est le meilleur défenseur de la première partie de saison en Allemagne. Il n'y a pas un club français qui est capable de poser 14 millions sur Simakan ? À commencer par le PSG ? Lyon ? Marseille ? En plus, il vient de Marseille. C'est terrible. Il y a beaucoup de joueurs de Strasbourg qui devraient jouer à un plus haut niveau. Et tant mieux pour le Racing finalement. Je pense bien évidemment à Ajorque, à Diallo, à Sissoko, à Sels, à Djiku ou à Nyamsi. C'est incroyable", a-t-il lancé dans une vidéo publiée sur son site internet.



Du haut de ses 1m97 (pour 92 kg), Ludovic Ajorque a inscrit 10 buts et délivré 6 passes décisives en 18 apparitions en Ligue 1 cette saison. Il totalise 48 buts et 17 passes décisives en 120 matchs sous la tunique du club alsacien, depuis son arrivée, en 2018, pour 2 millions d'euros. Il dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2024.