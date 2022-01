Deux Olympiens testés positifs à la Covid-19

L'OM a détecté deux nouveaux cas de Covid-19 dans ses rangs. William Saliba et Luan Peres ont été testés positifs et été placés à l'isolement. Ils seront à nouveau testés en fin de semaine.





Dans son édition du jour, L'Équipe révèle que deux nouveaux joueurs olympiens ont contracté le coronavirus. Il s'agit de William Saliba (20 ans) et Luan Peres (27 ans). Ils ont été placés à l'isolement, bien qu'ils soient asymptomatiques. Ils seront testés à J-2 du match contre le LOSC, comme le veut le protocole mis en place par la LFP. S'ils sont négatifs, ils pourront faire partie du groupe et participer à la rencontre.



Il pourrait s'agir d'un coup dur pour Jorge Sampaoli. Les deux éléments ont respectivement disputé 27 et 28 matchs, cette saison. Ils paraissent indispensables et manqueraient beaucoup à l'arrière-garde, s'ils venaient à ne pas pouvoir jouer face aux Nordistes. Jordan Amavi étant parti, l'Argentin ne dispose pas de remplaçant pour compenser l'absence du Brésilien. A noter qu'Arek Milik et Gerson, qui avaient été contaminés la semaine passée, sont eux rétablis.



Le match OM-Lille est programmé pour dimanche (20h45). Il sera diffusé sur Prime Video.