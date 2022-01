Mercato : Bordeaux négocierait bien pour Alvaro

Les Girondins de Bordeaux auraient bien lancé une offensive afin d'obtenir le renfort d'Alvaro Gonzalez (32 ans). Le joueur n'aurait pour l'instant pas donné son accord.





Selon les renseignements recueillis par Foot Mercato, le club bordelais travaille afin de s'attacher les services de l'Espagnol. Ses dirigeants feraient de lui leur priorité pour leur arrière-garde, cet hiver, et leurs homologues marseillais devraient lui accorder un bon de sortie. Des discussions seraient en cours avec les représentants du joueur et la grosse difficulté consisterait à le convaincre de venir en Gironde, alors qu'il paraît terriblement lié à l'OM.



Pour rappel, l'OM avait déboursé 4 millions d'euros pour s'attacher ses services définitifs, lors de l'été 2020, après un prêt d'un an de la part de Villarreal. S'il totalise 76 matchs, toutes compétitions confondues, il n'a que peu joué, cette saison, avec 11 apparitions, dont 9 comme titulaire. Il se serait même accroché avec son entraîneur, Jorge Sampaoli, en marge du Clasico, auquel il n'a pas pris part.



Alvaro Gonzalez est sous contrat jusqu'en juin 2024 et il paraît avoir un rôle important dans le vestiaire olympien. Le risque de chambouler l'effectif, cet hiver, réside en le fait de briser la dynamique, mais Pablo Longoria est mieux placé que tous pour le savoir.