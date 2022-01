Mercato : Kolasinac libéré de son contrat ?

Sead Kolasinac (28 ans) pourrait être libéré de son contrat, dans les prochains jours. L'OM pourrait donc le recruter gratuitement dès cet hiver.





"Comprenez que la probabilité est la résiliation mutuelle de son contrat avec Arsenal (maintenant dans les six derniers mois). Il pourrait alors signer pour Marseille gratuitement", a écrit le journaliste Ryan Taylor, sur son compte Twitter.



Pour rappel, l'OM est annoncé comme étant en pôle pour l'accueillir, cet hiver. Il pourrait bientôt compenser le départ de Jordan Amavi, lequel a rejoint l'OGC Nice.





