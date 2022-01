Mercato : Kolasinac discuterait bien avec l'OM, en vue d'un transfert cet hiver

Sead Kolasinac (28 ans) serait bien en discussions avec l'OM, en vue d'un possible transfert, cet hiver. Le club marseillais serait en pole pour l'accueillir.





Selon les éléments obtenus par le journaliste Mark Mann-Bryans, les dirigeants marseillais ont bien entamé des négociations avec les représentants de l'international bosnien : "Kolasinac devrait finalement quitter Arsenal ce mois-ci. Presque certain qu'il s'agisse d'un transfert définitif compte tenu de sa situation contractuelle. Comme mentionné ailleurs, Marseille est actuellement en pole pour le recruter, alors qu'il continue d'assembler son onze d'Arsenal et que les pourparlers sont en cours", a-t-il écrit sur Twitter.



Mann-Bryans fait référence aux recrutements de William Saliba et Mattéo Guendouzi, lesquels ont été prêtés par les Gunners car Mikel Arteta ne comptait pas sur eux. Sead Kolasinac pourrait donc bien remplacer Jordan Amavi, parti à Nice. Pour rappel, il a joué 4 matchs, toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison. Il dispose d'un bon de sortie alors que son contrat arrivera à son terme en juin prochain.