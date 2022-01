Mercato : ça s'accélère pour Bakambu

Alors que Pablo Longoria cherche à dégraisser l'effectif de l'OM avec quelques départs (après Jordan Amavi, Alvaro Gonzalez), une arrivée pourrait se concrétiser rapidement en attaque.





En effet, selon les informations de L'Équipe du Soir, Cédric Bakambu, 30 ans, est tout proche de signer à l'OM. Libre de tout contrat après son départ, le 1er janvier, du Beijing Guoan, le Congolais, pisté un temps par le FC Barcelone pour cet hiver, serait aussi suivi par Lyon et Nice. Mais l'OM, 3e de L1, aurait devancé ses concurrents et s'apprêterait à faire signer l'ancien joueur de Villareal.



Reste à savoir dans quel rôle : en tant que titulaire ou pour être la doublure d'Arkadiusz Milik, alors que le jeune Bamba Dieng (21 ans) est à la CAN avec sa sélection, le Sénégal ? L'attaquant central gabonais peut également évoluer à gauche de l'attaque, où l'OM manque de solution satisfaisante avec les tendres Luis Henrique (20 ans) et Konrad De La Fuente (20 ans). Arrivé à Beijing Guoan en 2018, Cédric Bakambu a marqué 45 fois en 66 matchs avec le club chinois.