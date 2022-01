Mercato : Naples s'intéresserait à une piste de l'OM

L'OM, qui a cédé Jordan Amavi cet hiver, veut le remplacer au sein de son effectif.





Selon les informations relayées en France par L'Équipe et en Grande-Bretagne par Sky Sports, une troisième formation serait intéressée par les services de Sead Kolasinac, après l'OM et Watford. Il s'agirait de Naples. L'actuel 3e du championnat d'Italie aimerait recruter le Serbe à la fin de la saison, quand son contrat avec Arsenal s'achèvera. Relégué dans les tréfonds de l'effectif du coach des Gunners Mikel Arteta (5 matchs toutes compétitions confondues cette saison, 270 minutes de jeu en tout), Sead Kolasinac, 28 ans, pourrait être séduit par la perspective de rejoindre un club en course pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, tout comme l'OM, mais contrairement à Watford (17e de Premier League).



Après le départ de Jordan Amavi en prêt à Nice, Marseille lui cherche un successeur. Mais le pouvoir financier des deux concurrents de l'OM sur le dossier Sead Kolasinac ne prête pas à l'optimisme, même si sportivement, Marseille a une longueur d'avance sur l'un des deux autres candidats (Watford).