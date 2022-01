Mercato : la Roma veut faire vite

Le club italien n'a pas l'intention d'être actif très longtemps lors de ce mercato hivernal.





Interrogé par DAZN, le directeur sportif de la Louve, Tiago Pinto, a indiqué la feuille de route du club coaché par José Mourinho : "Nous voulons tout boucler au cours des deux prochaines semaines." Et l'OM est bel et bien concerné par cette annonce. En effet, la formation italienne, 6e de Serie A, piste Boubacar Kamara, en fin de contrat en juin 2022. Si l'AS Roma envisagerait plutôt de recruter le Français de 22 ans libre de tout contrat, dans six mois, il pourrait aussi agir dès à présent pour anticiper la venue du milieu défensif ou défenseur central, avant que la concurrence ne soit trop forte pour l'été prochain, alors que Manchester United est notamment cité.



Le président de l'OM, Pablo Longoria, pourrait donc avoir des nouvelles de la Louve dans les prochains jours au sujet de Boubacar Kamara. Même si le milieu marseillais n'est pas la seule piste de l'AS Roma pour son entrejeu (Sergio Oliveira de FC Porto est notamment cité).