Mercato : twist dans le dossier Alexis Sanchez ?

L'international chilien est lié à l'OM par des rumeurs de transfert depuis l'arrivée sur le banc de touche de Marseille de Jorge Sampaoli, son ancien sélectionneur avec le Chili (2012-2016).





Alors qu'il était perçu comme indésirable lors de la première partie de la saison, et souvent cité comme un possible partant lors du mercato hivernal, Alexis Sanchez aurait retourné l'opinion au sein de l'Inter, son club. D'après la Gazzetta dello Sport, la formation italienne n'aurait plus l'intention de céder le Chilien, et envisagerait même de lui prolonger son bail, lequel se termine actuellement en 2023. Les dirigeants pourraient entamer les discussions en ce sens avec ses représentants dans les prochaines semaines.



Lors des 4 derniers matchs de Serie A (où il a été 3 fois titulaire), Alexis Sanchez a inscrit 2 buts et donné 1 passe décisive. L'ancien joueur de l'Udinese, d'Arsenal et du FC Barcelone ne devrait donc pas rejoindre l'OM, ou un autre club, cet hiver.