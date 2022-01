Mercato : l'agent de Belaïli fait le point

Youcef Belaïli, qui est parti au Cameroun disputer la CAN avec sa sélection nationale, est toujours sans contrat.





Son père et agent, Abdelhafid Belaïli, a accordé un entretien au média Compétition pour évoquer son avenir, alors que le milieu offensif a été proposé à l'OM : "Excepté le FC Bâle, qui a transmis une offre par écrit, ou Getafe, on n'a pas reçu d'offre qui correspond à la vraie valeur marchande de Youcef (Belaïli). J'ai eu au téléphone Youcef, on est ressorti avec la conclusion suivante : il faut qu'il se concentre sur la CAN. Comme c'est moi qui m'occupe de ses contrats, j'essaierais de lui trouver le club idéal. Mon fils a bien compris que son intérêt est de faire un bon tournoi d'autant qu'en Algérie, on attend beaucoup de lui. D'ailleurs, il m'a promis de tout donner pour aider la sélection à atteindre son objectif. On n'est pas pressé pour trancher le choix à faire ; d'ici le 31 janvier, il y aura du nouveau. (...) Effectivement, Saint-Etienne est intéressé par ses services. (...) On a repoussé l'offre d'emblée, car Saint-Etienne souhaite l'engager pour un contrat de six mois seulement avec un objectif, celui de sauver le club de la relégation en L2. Une fois cet objectif atteint, on prolongera son contrat : soit des conditions qui ne nous arrangent pas... Pour nous, il n'y a aucun souci. Déjà, on a sous la main quelques propositions, on va les étudier l'une après l'autre. Une fois après, on va opter pour celle qui correspond bien aux conditions que nous exigeons."



Youcef Belaïli est sans club depuis la résiliation de son contrat, début janvier, avec le Qatar SC. Souvent cité, l'OM ne serait pas forcément intéressé par les services du joueur de 29 ans, qui a passé presque exclusivement sa carrière dans des championnats mineurs (Qatar, Arabie Saoudite, Algérie, Tunisie).