Mercato : Benedetto serait d'accord avec Boca

Parti du club argentin de Boca Juniors en 2019, l'attaquant pousse pour y retourner cet hiver.





D'après les informations dévoilées sur Twitter par le journaliste Ekrem Konur, Dario Benedetto et Boca Juniors auraient trouvé un accord contractuel pour que le buteur rejoigne le club cet hiver. Le dossier ne s'annonce pas forcément simple à concrétiser, cela dit : Dario Benedetto est en effet prêté à Elche, en Espagne, où il n'est pas en réussite (2 buts et 1 passe décisive en 18 matchs). L'OM, ouvert à ce que l'Argentin retourne dans son ancien club (2016-2019), négocierait actuellement avec la formation espagnole pour libérer Dario Benedetto de son prêt, qui doit se terminer à la fin de la saison.



Le joueur, passé par Club Tijuana et América, se dirigerait vers un nouveau prêt avec option d'achat à Boca Juniors. L'affaire pourrait se conclure dans les prochains jours.