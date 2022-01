Mercato : un concurrent de poids pour Wass

Sauf surprise, le Danois ne devrait pas poursuivre sa carrière à l'OM, puisqu'un club espagnol de gros calibre penserait à lui.





D'après les informations relayées par AS, l'Atlético Madrid aurait dans l'idée de recruter Daniel Wass. Le latéral polyvalent de 32 ans serait même la priorité du coach Diego Simeone pour remplacer l'Anglais Kieran Trippier, parti à Newcastle United cet hiver. Le prix de Daniel Wass serait fixé par son club, Valence, à 1 million d'euros. L'OM, intéressé depuis plusieurs mois, misait sur un transfert libre l'été prochain, puisque l'ancien joueur de Toulouse est en fin de contrat en juin 2022 avec son club. Mais l'intérêt du 4e de la Liga semble doucher les espoirs de l'OM sur le dossier, Daniel Wass serait par ailleurs flatté de l'intérêt des Colchoneros.



Cette saison, le Danois a disputé 21 rencontres toutes compétitions confondues, pour 1 but et 1 passe décisive.