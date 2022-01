Mercato : Elmaz sur le point de s'engager avec l'OM ?

L'OM serait sur le point d'obtenir la signature de Bartug Elmaz (18 ans). Il aurait recalé les offres de prolongation de ses dirigeants.





Selon les informations publiées par le compte Twitter Sabah Spor, le milieu offensif de Galatasaray a refusé les offres de prolongation et est sur le point de s'engager avec l'OM. Si elle se confirme, il paraît probable que sa venue intervienne en juin prochain, au terme de son contrat.



Le natif de Tekirdag a été formé dans le club stambouliote et est considéré comme l'un de ses jeunes les plus prometteurs. Il a notamment marqué 3 buts en 8 apparitions avec son équipe U19, cette saison, et a fait 1 apparition en Ligue Europa contre... l'OM. Il évolue au poste de milieu défensif ou milieu relayeur. Il compte des sélections dans toutes les catégories de jeunes de la Turquie.



L'OM pourrait bien avoir trouvé un joueur capable de compenser le départ de Boubacar Kamara, lequel devrait évoluer en Angleterre la saison prochaine.