Mercato : l'OM toujours dans le coup pour Fulgini ?

L'OM serait toujours intéressé par Angelo Fulgini (25 ans), le milieu offensif d'Angers. Son tarif paraît toutefois trop élevé pour ses finances.





D'après les renseignements obtenus par le Sun, l'OM figure toujours dans la liste des clubs qui veulent s'attacher les services du joueur angevin. Fulham (Championship) et Burnley (Premier League) seraient aussi sur le coup. Le média croit savoir que ses dirigeants attendent 21,5 millions d'euros pour le laisser filer, mais Said Chabane, son président, avait parlé de 15 millions d'euros, en décembre. Un montant qui paraît de toute façon trop élevé pour le club olympien, lequel a été placé sous surveillance par la DNCG.



Sous contrat jusqu'en 2023, le natif d'Abidjan a pris part à 18 matchs de Ligue 1, cette saison. Il a aussi marqué 3 buts et donné 2 passes décisives. Il n'a pour l'instant pas connu la coupe d'Europe et un départ pourrait peut-être l'aider à franchir un palier. Il paraît toutefois peu évident que l'OM puisse se permettre sa venue cet hiver.