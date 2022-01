Mercato : Alvaro out, Bakambu in ?

Cédric Bakambu (30 ans) intéresserait bien les dirigeants de l'OM. Il pourrait débarquer rapidement, en cas de départ d'Alvaro Gonzalez (32 ans).





Selon les éléments recueillis par Golsmedia.com, les dirigeants phocéens tentent de libérer de la place pour permettre le recrutement de l'international congolais. Dans cette optique, ils feraient du départ d'Alvaro Gonzalez leur priorité hivernale. Et l'Espagnol intéresserait bien Valence, lequel pourrait accélérer sur son dossier dans les prochaines heures. Le média précise néanmoins que le club ibérique ne pourra pas prendre en charge le salaire du joueur, lequel serait trop important pour ses finances.



Natif d'Ivry, Cédric Bakambu défendait les couleurs du BJ Guoan, ces dernières saisons. Le club chinois avait quand même déboursé la bagatelle de 40 millions d'euros pour le recruter à Villarreal, en janvier 2018. Il a depuis inscrit 45 buts et délivré 19 passes décisives en 66 matchs de Super League. Il est libre depuis son départ, en janvier 2022, et aurait été proposé à l'OM, selon L'Équipe. Sa venue pourrait permettre de compenser le prêt de Dario Benedetto, l'été dernier, voire celui de Bamba Dieng, lequel paraît suivi par des clubs anglais cet hiver.



Cédric Bakambu a été formé à Sochaux, avec qui il a marqué 18 buts en 94 matchs de Ligue 1, en début de carrière.