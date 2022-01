Mercato : l'OM a un concurrent pour Kolasinac

Watford serait aussi dans la course pour recruter Sead Kolasinac (28 ans). Claudio Ranieri apprécierait son profil.





Selon les informations rapportées par le Sun, l'OM n'est pas le seul club dans la course dans le dossier de l'international bosnien. Watford voudrait aussi faire une offre pour s'attacher ses services, ces prochaines semaines. Claudio Ranieri, qui entraîne les Hornets depuis octobre, apprécierait particulièrement son profil et souhaiterait miser sur lui pour améliorer le rendement de sa défense.



Le média rappelle par ailleurs que le joueur était déjà poussé vers la sortie, l'été dernier, et indique qu'il pourrait partir ce mois de janvier. Il percevrait actuellement 120 000 euros par semaine, dans le club londonien. Une rémunération que Marseille n'est clairement pas en mesure d'assumer. Il reste donc à voir s'il acceptera de réduire ses émoluments pour rejoindre un club ambitieux, ou s'il fera d'autres choix.



L'OM a prêté Jordan Amavi à Nice et lui cherche un successeur pour la seconde partie de saison. Le Gunner constitue pour l'instant la seule piste évoquée par les gazettes pour le remplacer.