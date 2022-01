Ménès juge les célébrations de Marignane "risibles"

Sur son site internet, Pierre Ménès a livré son analyse du match Bordeaux-OM (0-1). Il n'a pas vraiment goûté aux célébrations qui ont suivi le succès olympien.





"Marseille a réussi l'invraisemblable exploit de mettre fin à 44 ans de disette en l'emportant à Bordeaux sur un but d'Ünder, qui a exploité un très mauvais dégagement de Costil en profitant d'une fausse piste de Payet pour fixer Gregersen et croiser sa frappe", a écrit le journaliste. Il n'a pas compris l'accueil des joueurs par les supporters, à l'aéroport de Marignane : "Le reste du match a été peu emballant entre un OM qui a logiquement et assez nettement dominé et des Girondins qui déjà, lorsqu'ils sont au complet ne montrent pas grand-chose et ont été incapables d'apporter le danger devant alors qu'ils disposaient pourtant de leurs meilleurs attaquants avec Hwang et Elis. Après, je laisse à chacun la liberté d'apprécier les scènes de liesse à Marseille. Perso, j'ai trouvé ça un peu risible parce qu'il n'y a quand même pas de quoi grimper aux arbres."



Les joueurs de l'OM ont en effet été accueillis par quelques centaines de supporters, après leur retour de Bordeaux. Compte tenu de la superbe ambiance, difficile de comprendre en quoi cela pourrait déranger quelqu'un.