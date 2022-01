Grimault : "L'OM ? Je ne comprends rien, c'est un bordel"

Dominique Grimault n'est pas un adepte de la méthode Jorge Sampaoli. Il ne comprend pas vraiment sa tactique, sur le terrain.





"J'ai envie d'y croire mais quand je vois jouer l'équipe, je ne suis pas forcément réjoui. Ce qui m'étonne, ce sont les performances de Payet depuis le début de saison. Il tient clairement l'équipe. C'est le Mbappé du PSG. Tu l'enlèves de l'OM, tu te poses des questions", a déclaré le journaliste lors d'un entretien accordé à Pierrot le Foot.



Il est surpris par les performances défensives réalisées par l'équipe phocéenne : "Sampaoli veut des joueurs interchangeables. Mais quand tu vois ses compositions d'équipes, on ne comprend rien. Je ne comprends rien, c'est un bordel. Je sais que Sampaoli est un adepte de Sampaoli, mais on ne peut pas dire que ce soit l'élégance personnifiée. Je continue à me poser des questions sur Sampaoli. Je trouvais que Villas-Boas renvoyait de l'élégance et de la sérénité. Ce qui est surprenant, c'est que cette équipe mal ficelée et instable, est la meilleure défense du championnat." Il ne sait enfin pas à quelle place terminera la formation phocéenne : "Impossible de savoir si l'OM terminera 2e ou 6e."



L'OM affrontera Lille, dimanche prochain. Un match particulièrement important, d'autant qu'il avait été défait sur le terrain des Nordistes, en première partie de saison.