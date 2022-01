Guendouzi : "Under nous aide énormément"

Au micro de Téléfoot, Mattéo Guendouzi (22 ans) a confié le bien qu'il pensait de son coéquipier Cengiz Under (24 ans).





"Il nous aide énormément. Que ce soit dans la percussion, sa qualité de passe, de frappe, il nous apporte beaucoup. C'est un joueur très important pour nous", a déclaré l'international français.



Depuis le début de la saison, Cengiz Under a inscrit 7 buts et donné 1 passe décisive en 22 apparitions sous la tunique de l'OM. Il paraît clairement s'être relancé, en rapport avec ses dernières saisons. Pour rappel, l'an passé, la Roma l'avait prêté à Leicester, où il n'était pas parvenu à s'imposer. L'OM dispose d'une option d'achat estimée à... 8,5 millions d'euros, ce qui paraît relativement réduit pour un joueur de ce talent.



L'international turc (36 sélections, 11 buts) a déjà marqué les esprits, à Marseille. Et, comme de nombreux partenaires, il paraît beaucoup apprécier l'ambiance du stade Orange Vélodrome.