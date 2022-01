Mercato : Valence serait entré dans la danse pour Alvaro

Valence aurait fait connaître son intérêt pour Alvaro Gonzalez (32 ans), lequel paraît poussé vers la sortie par les dirigeants. Le club espagnol n'aurait toutefois pas encore fait de proposition.





Selon les renseignements recueillis par La Provence, le club valencien a inscrit le nom du défenseur sur sa short-list, pour cet hiver. Il s'agit d' "une option étudiée parmi d'autres", précise le site du quotidien. Et il n'a pas lancé son offensive : "On n'a pas encore contacté Marseille", indique ainsi une source interne.



Le joueur a récemment insisté sur le fait qu'il voulait rester. Il dispose néanmoins d'un temps de jeu réduit (11 matchs, dont 9 comme titulaire) et le départ de Duje Caleta-Car tarde pour l'instant à se concrétiser. Ses relations avec Jorge Sampaoli sont jugées fraiches et certains journalistes rapportent qu'il aurait eu une discussion musclée avec lui en marge du dernier Clasico.



Arrivé en 2019, Alvaro Gonzalez totalise 76 apparitions sous la tunique de l'OM. Il a également marqué 3 buts et délivré 2 passes décisives.