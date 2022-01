Micoud : "C'est beaucoup moins spectaculaire, mais..."

Johan Micoud a donné son sentiment sur le jeu de l'OM, que certains jugent moins spectaculaire qu'en début de saison. Il considère que le coach argentin s'est adapté aux spécificités du championnat.





"C'est beaucoup moins flamboyant et c'est beaucoup moins spectaculaire. Il y a moins de folie que dans le début de saison. On avait assisté à de superbes rencontres. Mais au niveau comptable, ce n'était pas ce qu'attendait Sampaoli donc il a rectifié le tir, a estimé le consultant au micro de Prime Vidéo. Il a essayé de baser son équipe un peu plus sur un gros travail défensif, ce qu'ils arrivent à réaliser. Ils sont moins inquiétés défensivement. Mais par contre, offensivement, il y a moins de folie et d'opportunités. Cela ressemble à ce Marseille de fin d'année dernière. Peut-être que Sampaoli espérerait avoir à la fois cette folie et cette rigueur défensive. Peut-être qu'il y arrivera au fur et à mesure du temps."



L'OM affiche pour l'instant la meilleure défense de Ligue 1, avec 15 buts encaissés en 19 rencontres. Il est moins bien positionné en ce qui concerne le nombre de buts (10e). Il est enfin 5e au nombre de tirs, ce qui laisse à penser qu'il peut s'améliorer.