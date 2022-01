Mercato : Alvaro serait bien poussé vers la sortie

Alvaro Gonzalez (32 ans) ne figurerait plus dans les petits papiers de Jorge Sampaoli. Ses relations avec l'Argentin seraient "fraiches".





Dans son édition du jour, L'Équipe fait le point sur le mercato de l'OM. Par la plume de Mathieu Grégoire, le journal affirme qu'Alvaro Gonzalez "n'entre plus dans les plans de son entraîneur" et que "les relations sont fraiches entre les deux hommes". Il pourrait donc partir, dans un avenir plus ou moins proche.



L'Espagnol a d'ailleurs été associé à plusieurs rumeurs, ces derniers jours, et figurerait notamment sur les tablettes de clubs espagnols, italiens et français. Pour autant, il dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2023 et paraît particulièrement attaché au club olympien. Il a même fait passer le message qu'il n'entendait pas partir, sur les réseaux sociaux. Il reste à voir si un positionnement plus clair de ses dirigeants pourrait le faire changer d'avis.



Depuis son arrivée, Alvaro Gonzalez a joué 76 matchs sous la tunique de l'OM. Il a marqué les esprits par son tempérament et sa capacité à mobiliser ses partenaires.