Le salaire que demande Kamara aux clubs anglais

Boubacar Kamara (22 ans) exigerait une rémunération de 180 000 euros par... semaine, à son futur club. Un montant sur lequel l'OM ne peut bien sûr pas s'aligner.





D'après les informations publiées par le Sun, le milieu défensif de l'OM demande 180 000 euros par semaine, soit 9,4 millions d'euros par an, aux clubs qui s'intéressent à lui. West Ham, Newcastle et Leeds United seraient sur le coup. Et le média affirme que les deux premiers pourraient tenter de le recruter dans les prochaines semaines. Il précise aussi que Leeds United et West Ham auront beaucoup de mal à s'aligner sur une telle rémunération.



En fin de contrat avec le club olympien, Boubacar Kamara a jusque-là refusé toutes les offres transmises par ses dirigeants. Si ces éléments sont fondés, on comprend mieux pourquoi. Pour rappel, le plus gros salaire de l'OM revient toujours à Kevin Strootman, lequel perçoit 6 millions d'euros par an (dont une partie est actuellement prise en charge par Cagliari).



Kamara a joué 146 matchs sous le maillot de l'OM. Il a été à son avantage, à Bordeaux, vendredi, lors du succès qui a mis un terme à 44 ans de disette.