Mercato : Boca Juniors confirme pour Benedetto

Jorge Bermudez, dirigeant de Boca Juniors, a confirmé que le club planchait sur le retour de Dario Benedetto (31 ans).





Interrogé par TyC Sports, le dirigeant a admis que la formation argentine réfléchissait à rapatrier le joueur de l'OM : "Il veut revenir. Nous sommes prêts à faire de gros efforts pour le ramener ici", a-t-il lancé. Il a ainsi confirmé les rumeurs parues lors des dernières semaines.



Recruté en 2019 pour 14 millions d'euros, Dario Benedetto a marqué 17 buts et donné 5 passes décisives en 71 matchs sous le maillot marseillais, avant d'être prêté à Elche. Depuis le début de la saison, il a inscrit 2 buts et délivré 1 passe décisive en 16 rencontres. Il envisage désormais de revenir en Amérique du Sud, et plus particulièrement dans son club de coeur.



L'attaquant a déjà marqué 39 buts en 69 apparitions sous la tunique des Xeneizes, entre 2016 et 2019. Il a très souvent rappelé son attachement au club de Buenos Aires, ces dernières années.