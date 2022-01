Mercato : l'OM en pincerait pour Gigot

L'OM aurait coché le nom de Samuel Gigot (28 ans), pour renforcer son arrière-garde. Il évolue pour l'instant au Spartak Moscou.





Selon les renseignements recueillis par L'Équipe, le club phocéen suit de près la situation du défenseur central. En fin de contrat en juin, il pourrait bénéficier d'un bon de sortie, cet hiver. Il serait néanmoins pisté par de nombreux clubs, dont Lille, Lyon, Rennes et Nice.



Né à Avignon et formé à Arles-Avignon, le joueur a successivement défendu les couleurs de KV Courtrai, La Gantoise et donc du Spartak, avec qui il a disputé 96 matchs et marqué 9 buts. Il n'a pour l'instant jamais évolué en Ligue 1. Il dispose d'une bonne qualité de passe et est réputé dur sur l'homme. Il est également bon de la tête. Il pourrait notamment compenser un départ de Duje Caleta-Car, si ce dernier filait finalement en Premier League.



Cette saison, Samuel Gigot a pris part à 16 matchs de championnat, 2 de Ligue des Champions (les préliminaires) et 6 de Ligue Europa.